2020-04-20T16:36:24+03:00
Общество

Инвестор начал рекультивацию мусорного полигона на Шиесе

Работы должны завершить в течение двух лет
Дарья ЮДИНА
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Инвестор начал рекультивацию полигона на ШиесеИнвестор начал рекультивацию полигона на Шиесе
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Инвестор приступил к рекультивации полигона на Шиесе. Об этом сообщил на брифинге врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, пишет «Интерфакс».

Рекультивация с 7 апреля уже начата, и мы никаким образом не изменяем условия, инвестор начал эту рекультивацию, — сказал Александр Цыбульский, уточнив, что инвестор обязался завершить эту процедуру в течение двух лет.

Мы будем за этим следить, — добавил врио губернатора.

Александр Цыбульский подчеркнул, что отрицательно относится к проекту в Шиесе.

Ранее врио главы Коми Владимир Уйба также заявил, что не поддерживает проект создания полигона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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