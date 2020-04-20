2020-04-20T19:39:02+03:00
Общество

В Коми вдвое снизят налоги для "упрощенки" на 2 года

Новую важную меру поддержки малого и среднего бизнеса озвучил врио главы Владимир Уйба
Дарья ЮДИНА
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В Коми разработали новую меру поддержки для малого и среднего бизнесаВ Коми разработали новую меру поддержки для малого и среднего бизнеса
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Врио главы Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он сообщил, что количество мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, увеличится.

- Минфин Коми готовит законопроект, вносящий изменения в региональное законодательство. Он предполагает снижение налоговых ставок вдвое в период с 2020-2022 годов для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих с упрощенной системой налогообложения, а именно по объекту налогообложения "доходы" с 6 до 3 процентов, с объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" с 15 до 7,5 процентов.

О ситуации в Коми на 20 апреля.

Эта мера поддержки распространится на более чем 20 тысяч предпринимателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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