В Коми вдвое снизят налоги для "упрощенки" на 2 года
Врио главы Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем он сообщил, что количество мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, увеличится.
- Минфин Коми готовит законопроект, вносящий изменения в региональное законодательство. Он предполагает снижение налоговых ставок вдвое в период с 2020-2022 годов для субъектов малого и среднего бизнеса, работающих с упрощенной системой налогообложения, а именно по объекту налогообложения "доходы" с 6 до 3 процентов, с объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" с 15 до 7,5 процентов.
О ситуации в Коми на 20 апреля.
Эта мера поддержки распространится на более чем 20 тысяч предпринимателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU