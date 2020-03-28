В Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находятся 1789 человек

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми под наблюдением медиков находится 1789 человек. 1006 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 783 контактировали с заболевшими. 23 человека госпитализировано с респираторными заболеваниями, 26 находятся в обсерваторах. Об этом сообщает пресс-служба Коми.

Инфицировано два человека. Первый заболевший житель республики выздоровел, его выписали из больницы.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 28 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми с 28 марта на неделю закроют непродуктовые магазины, кафе и развлекательные учреждения

Ограничения будут действовать до 24 часов 5 апреля, будут открыты только продовольственные магазины и аптеки (подробности)