2020-03-28T15:07:59+03:00
Общество

В Коми из-за коронавируса под наблюдением медиков находятся 1789 человек

Новых заболевших нет
Дарья ЮДИНА
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В Коми под наблюдением медиков находятся 1789 человекВ Коми под наблюдением медиков находятся 1789 человек
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми под наблюдением медиков находится 1789 человек. 1006 человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран, 783 контактировали с заболевшими. 23 человека госпитализировано с респираторными заболеваниями, 26 находятся в обсерваторах. Об этом сообщает пресс-служба Коми.

Инфицировано два человека. Первый заболевший житель республики выздоровел, его выписали из больницы.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 28 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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