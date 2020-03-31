Когда земля остановилась... Изоляция на пустынных улицах Сыктывкара

В Сыктывкаре, как и во всей республике, с сегодняшнего дня вступил в силу режим самоизоляции. Это значит, что из дома можно выходит только в случае крайней необходимости. Такой пустынной столицу Коми старожилы не видели даже в самое-самое новогоднее утро. За день до введения особого режима мы аккуратно (в масках и перчатках) прогулялись по городу и сфотографировали город без людей.

Главпочтампт не работаетФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

О грядущей неделе выходных мы узнали чуть меньше недели назад. Многие восприняли Указ первого лица страны, как добро на старт дачного сезона и готовки шашлыков. Однако пугающая информация о растущей по экспоненте заболеваемости все же дошла до мозгов и понимания жителей столицы Коми. Уже в воскресенье центральные улицы города удивляли пустынностью. В понедельник, 30 марта, стало известно о 15-ти новых случаях коронавируса в регионе. Видно эта информация стала решающим фактором, убеждающим горожан не выходить на улицу.

Памятник Ленину - место встречи влюбленных парочек. Но сейчас влюбленность отходит на второй план, главное - борьба с коронавирусомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вооружившись фотоаппаратом и антисептиком, я вышла из дома около пяти вечера. Безлюдность даже немного пугала. Вечно бурлящая пешеходами Коммунистическая улица была совершенно пуста. Зато наконец появилась возможность полюбоваться строгой геометрией новых фонарей и перспективой старинной улицы. Совсем невольно в этой пустынности чувствуешь себя прям Уилл Смитом, героем фильма «Я - легенда»: ты - один на один с пустым городом.

У школы №12 не встретишь ни одного ученика: все дома, на самоизоляции вместе с родителямиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Каждому прохожему в этой пустынности удивляешься, на каждого смотришь с немым удивлением: «Почему ты не дома?». Люди в масках уже никого не удивляют: примерно каждый восьмой-пятый-десятый горожанин гуляет в индивидуальном средстве защиты. Разнообразие масок тоже поражает - молодежь носит разноцветные маски (черные, желтые, красные). Представители старшего поколения не мудрят, надевают обычные медицинские или многоразовые в горошек или цветочек. Много самодельных средств защиты - маски нигде не купить, это факт, поэтому люди заботятся о себе сами.

30 марта еще можно было ходить по улицам, не боясь внимания стражей правопорядкаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вечно бурлящий перекресток у гостиницы «Центральной» пустует - улицу переходят десять человек (обычно в час-пик этот перекресток штурмуют сотни спешащих по делам горожан). На остановках люди стоят в масках. На главпочтамте пришедшая сдать важную корреспонденцию чиновница передавала письма через узкую прорезь окна. Картина пустоты прекрасно сочеталась с голосом диктора, звучащим из громкоговорителя: «Оставайтесь дома, берегите себя». Чувствую себя преступницей, находясь на улице.

Центральные улицы пустынны. Это невероятно странно.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Буквально через пару часов после прогулки по городу в Коми вступил в силу режим самоизоляции. Это уже не рекомендация, а вполне конкретное требование - выходите на улицу только в случае крайней необходимости. В соцсетях люди сообщают, что на широких перекрестках теперь стоят полицейские, они выборочно подходят к прохожим и уточняют причину нахождения на улицах. Оттуда же проникла информация о сыктывкарском бегуне, которого остановили полицейские, проводили до дома и сказали: «Еще раз увидим, получишь трое суток».

Ни машин, ни чиновников у здания правительства КомиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Конечно же, не всему, что протекает в бездонные соцсети, стоит верить. Сейчас всё настырнее пишут о том, что «Эжву закроют», что ГИБДД на подъезде к Сыктывкару не пускает машины, что недалеко от Микуня стоят военные с автоматами... Сегодня я покидала город - спокойная пустынная дорога без блокпостов и Росгвардии дает надежду в завтрашний день и верить в лучшее.

Верим, что город опустел ненадолгоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Детские площади тоже опустелиФото: Дарья ЮДИНА

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