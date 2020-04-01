Коми - в четверке лидеров по количеству заболевших коронавирусом в России

За последние сутки в России подтвердили 440 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах. В Республике Коми по состоянию на 1 апреля зафиксировано всего 54 случая заболевания, сообщает официальный источник - сайт стопкоронавирус.

Скрин с сайта сптопкоронавирус

Согласно сводной таблице, республика занимает уже четвертое место по России по случаям заболевания коронавирусной инфекцией. Регион по-прежнему в пятерке лидеров по заболеваемости.

Чуть позже на сайте Роспотребнадзора России появилась информация о нововыявленных случаях. В Коми за сутки зафиксировали 32 случая. Отметим, что вчера в республики не было ни одного случая инфицирования. Между тем, 30 марта сообщалось о 15 новых случаях, 29 марта - о 4 случаях. Все они были зафиксированы в Эжвинской больнице, где оперировал больной коронавирусом хирург.

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Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением (подробности).