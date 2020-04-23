2020-04-23T18:36:19+03:00
Общество

Почему в Коми не перестают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19

Есть так называемый «резервуар»
Дарья ЮДИНА
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Почему в Коми не прекращается рост количества заболевшихПочему в Коми не прекращается рост количества заболевших
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Владимир Уйба выпустил очередное видеообращение. В нем врио губернатора объяснил, почему в республике не прекращается рост количества новых заболеваний.

- Есть такое понятие «резервуар». У нас этот резервуар 3197 человек, которые находятся под наблюдением. Он и дает нам регулярный прирост.

Человека обследуют трижды. Наблюдение позволяет отслеживать цепочки заболевших. Главное, чтобы не было «неопознанного» человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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