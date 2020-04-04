2020-04-04T14:21:23+03:00
Общество

Архиепископ Питирим попросил помогать храмам пожертвованиями во время пандемии коронавируса

Он говорит о том, что церковь нуждается в поддержке верующих
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Коронавирус безжалостно и последовательно бьет по республике. Мы уже писали о тяжелом положении приютов и бездомных. Сейчас о трудной ситуации заявила Сыктывкарская и Воркутинская епархия. Он просит прихожан поддержать храмы в коронавирусную эпоху.

Епископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим распространил сообщение, в котором признался - храмы Коми нуждаются в помощи.

- Церковь нуждается в поддержке, чтобы содержать здания храмов в надлежащем состоянии, оплачивать коммунальные расходы и налоги. Мы просим вас не оставлять церковь в беде и помогать посильными пожертвованиями, - сообщает архиепископ.

Также Питирим рассказал, как изменилась работа церкви во время коронавирусной пандемии. Например, дистанционно работает служба социальной поддержки. Подать поминовение о здравии или упокоении можно по телефону, чтобы лишний раз не выходить из дома. Как мы все уже успели выучить, из дома теперь можно выходить в случае крайней необходимости - в магазин, аптеку. Еще можно выкинуть мусор и выгулять собаку. На этом все. За нарушение режима введены штрафы, их размер еще уточняется.

Также архиепископ Питирим просит всех верующих читать специальную молитву о прекращении пандемии коронавируса. Мы в свою очередь призываем: дорогие читатели, оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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