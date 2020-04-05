2020-04-05T17:52:37+03:00
Общество

В Коми судья рассмотрел дело по скайпу из-за угрозы распространения коронавируса

Пандемия меняет незыблемые правила
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива КПФото из архива КПФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции меняет незыблемые правила. Даже некоторые судьи в Коми проводят судебные заседания по скайпу. Так, например, происходит в Княжпогостском районном суде.

Пресс-служба суда пишет, что из-за пандемии коронавирусной инфекции 1 апреля судья рассмотрел дело об административном правонарушении по скайпу. «Правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа», - сообщает ведомство.

Отметим, что пандемия внесла коррективы в график работы региональных судов уже давно - сотрудники ведомств трудятся по особому режиму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми не зафиксировали новых случаев коронавируса По количеству зараженных республика по-прежнему занимает четвертое место в стране (подробности).

В Эжвинскую больницу, закрытую на карантин, срочно ищут врачей и медсестер Рабочих рук не хватает (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мэр Сыктывкара попросила откликнуться предпринимателей, которые шьют маски
Сыктывкарских работодателей просят сообщить в службу занятости об изменениях рабочего режима у сотрудников
Названы причины несчастного случая с шахтером в Воркуте
Самоизоляция в Коми: можно ли ездить в магазин на машине и снимать деньги в банкоматах
В Сыктывкаре перекрыли улицу Карла Маркса
В Сыктывкаре 22 человека тушили горящий дом
В Коми продолжат работать дежурные группы в детских садах
Сыктывкарка отправила 350 тысяч «американцу» с сайта знакомств
В Коми подорожал сахар, и подешевели огурцы
с 4 апреля в Сыктывкаре изменится расписание автобусов
Центр занятости в Сыктывкаре переёдет на удаленный режим работы
Сыктывкарцы попались на уловку мошенников
В Коми два спортсмена стали мастерами спорта международного класса
В Коми школьники могут начать учиться уже 12 апреля
Жители Коми старше 65 лет могут продлить больничный в самоизоляции
В Коми пройдут досрочные выборы главы региона
В Инте искали рыбака
В Сыктывкаре перестанет ездить еще один автобус
В Воркуте вывоз мусора стал проблемой
В Ухте приступили к дезинфекции подъездов
В Коми замначальника Северной железной дороги попался на взятке в миллион рублей
Пенсионный фонд Коми продлевает выплаты гражданам