В Коми судья рассмотрел дело по скайпу из-за угрозы распространения коронавируса
Режим самоизоляции меняет незыблемые правила. Даже некоторые судьи в Коми проводят судебные заседания по скайпу. Так, например, происходит в Княжпогостском районном суде.
Пресс-служба суда пишет, что из-за пандемии коронавирусной инфекции 1 апреля судья рассмотрел дело об административном правонарушении по скайпу. «Правонарушителю назначено наказание в виде административного штрафа», - сообщает ведомство.
Отметим, что пандемия внесла коррективы в график работы региональных судов уже давно - сотрудники ведомств трудятся по особому режиму.
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ИСТОЧНИК KP.RU