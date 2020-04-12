Коронавирус в Коми: последние данные на 12 апреля 2020 года

По официальной информации Управления Роспотребнадзора на сегодняшний день, 12 апреля, в Коми новых лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией нет. Всего зарегистрировано 208 случаев заболевания.

Под медицинским наблюдением находится 3809 человек: 1030 человек прибыли из-за рубежа, 2779 контактировали с заболевшими.

Находятся в стационарах с диагнозом COVID-19 или с подозрением на него 182 человека: в Сыктывкаре – 168 человек, Усинске – два, Ухте – два, Княжпогостском районе – один, Усть-Куломском районе – два, Корткеросском районе – пять, Прилузском районе – два.

Находятся в обсерваторах – 37 человек: в ГБУЗ РК «КРНД» 11, в санатории «Максаковка» 24, ГБУЗ РК «Сосногорская ЦРБ» два.

За последние сутки сняли с медицинского учёта 109 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены три смерти пациентов с коронавирусом. Один пациент выздоровел.

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