2020-04-11T20:15:57+03:00
Общество

Отделение Кочпонского ПНИ, где лежала девушка с подозрением на COVID-19, закрыли на карантин

Накануне правозащитники в открытом письме попросили врио главы Коми проверить интернаты, чтобы купировать возможные очаги заражения
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото общественной приемной по мониторингу ПНИФото общественной приемной по мониторингу ПНИ
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В изолированном боксе Кочпонского ПНИ до 8 апреля лежала девушка с подозрением на COVID-19. Правозащитники в открытом письме попросили врио главы Коми проверить интернаты, чтобы купировать возможные очаги заражения и обезопасить рядовых сотрудников. 11 апреля стало известно, что отделение, где лежала инфицированная, закрыли на карантин.

Эта новость не могла не обрадовать инициативную группу по улучшению работы психоневрологических интернатов Коми. Однако теперь правозащитников тревожит другая ситуация.

- Сегодня утром на смену в отделение заступили две медицинские сестры и четыре младшие медицинские сестры. Они остались до окончания карантина. Это как минимум две недели! Для тех, кто не в курсе, расскажем, что значит работать в ПНИ. Эти шесть женщин будут две недели круглые сутки обслуживать 105 взрослых человек, имеющих тяжёлые психические расстройства. Конечно, они будут иметь возможность поспать и поесть. Но мы даже не можем себе представить, насколько это тяжёлый труд, - отмечают правозащитники. Дополнительно активисты сообщают, что отделение обеспечено необходимыми средствами защиты.

Напомним, что по ситуации на 11 апреля в Коми 208 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Республика, к сожалению, не сдает свои позиции в печальном лидерстве - наш регион занимает четвертое место в стране по уровню заболеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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