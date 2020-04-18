Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 18 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 19 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные по уровню заболеваемости коронавирусом в регионах. По ситуации на 18 апреля в России зафиксировано 4 785 новых случаев инфицирования, 19 новых случаев принадлежит Республике Коми.

С сайта стопкоронавирус.рф

Всего в регионе по ситуации на сегодня зарегистрировали 474 заболевших COVID-19. Республика Коми долгое время удерживала печальное четвертое место по заболеваемости в стране. Вчера регион наконец-то спустился на одну позицию ниже. Теперь впереди только Москва (20754), Московская область (3954), Санкт-Петербург (1646) и Нижегородская область (517).

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