2020-04-18T10:56:02+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 18 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 19 человек

Сейчас в республике 474 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Вот так берут анализы на коронавирусВот так берут анализы на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные по уровню заболеваемости коронавирусом в регионах. По ситуации на 18 апреля в России зафиксировано 4 785 новых случаев инфицирования, 19 новых случаев принадлежит Республике Коми.

С сайта стопкоронавирус.рф

С сайта стопкоронавирус.рф

Всего в регионе по ситуации на сегодня зарегистрировали 474 заболевших COVID-19. Республика Коми долгое время удерживала печальное четвертое место по заболеваемости в стране. Вчера регион наконец-то спустился на одну позицию ниже. Теперь впереди только Москва (20754), Московская область (3954), Санкт-Петербург (1646) и Нижегородская область (517).

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Изучаем, где выявили новые случаи инфицирования (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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