2020-04-18T21:26:02+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 18 апреля 2020

Изучаем, где выявили новые случаи инфицирования
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Перед коронавирусом все равны - и города, и районыПеред коронавирусом все равны - и города, и районыФото: Алексей БУЛАТОВ
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По состоянию на 18 апреля в Коми на 19 инфицированных COVID-19 больше, чем вчера. Однако из-за нерасторопных муниципалитетов сказать доподлинно, где распределились эти случаи, сложно.

Отметим, что актуальную информацию по заболеваниям в конкретном муниципалитете получить оперативно удается не всегда. Главы районов советуют обращаться в Роспотребнадзор, куда дозвонится невозможно. Между тем, свежую информацию по нововыявленным случаям или оперативные сводки о текущей ситуации муниципалитеты публикуют, к сожалению, не каждый день. Исключение составляют Ухта, Усинск, Воркута: мэры этих городов информируют население в специальных видеообращениях, это своевременно и круто.

По ситуации на 18 апреля о новых случаях сообщил лишь Усинск (плюс один подтвержденный случай, а два - на подозрении). В остальных муниципалитетах либо сообщают о нулевом приросте, либо не сообщают ничего.

На карте от 18 апреля не так много изменений

На карте от 18 апреля не так много изменений

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ИСТОЧНИК KP.RU

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