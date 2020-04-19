В Коми зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусом

В Коми зафиксировали семь новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф.

Всего зарегистрировано 481 случай заражения. Сейчас республика находится на пятом месте по нововыявленным случаям заражения.

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Деньги, в частности, потратят на оснащение коечного фонда (подробности)