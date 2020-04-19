В Коми зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусом
Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф
В Коми зафиксировали 8 новых случаев заражения
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В Коми зафиксировали семь новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф.
Всего зарегистрировано 481 случай заражения. Сейчас республика находится на пятом месте по нововыявленным случаям заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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