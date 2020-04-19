2020-04-19T11:39:29+03:00
Общество

В Коми зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусом

Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф
Дарья ЮДИНА
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В Коми зафиксировали 8 новых случаев зараженияВ Коми зафиксировали 8 новых случаев заражения
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В Коми зафиксировали семь новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорят данные с сайта стопкоронавирус.рф.

Всего зарегистрировано 481 случай заражения. Сейчас республика находится на пятом месте по нововыявленным случаям заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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