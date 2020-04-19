2020-04-19T12:47:38+03:00
Общество

Вопрос об отставке Надежды Дорофеевой рассмотрят на следующем заседании Госсовета

Он появился в повестке
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вопрос об отставке Надежды Дорофеевой рассмотрят на следующем заседании ГоссоветаВопрос об отставке Надежды Дорофеевой рассмотрят на следующем заседании Госсовета
Изменить размер текста:

На следующем заседании сессии Госсовета Коми депутаты рассмотрят вопрос об отставке председателя Надежды Дорофеевой. Он появился в повестке заседания.

Напомним, что вопрос об отставке председателя Госсовета подняла представитель ЛДПР Галина Нагаева. По мнению автора проекта постановления, Надежда Дорофеева мешает нормальной работе Госсовета, проводя через него вредные и тормозя принятие полезных для народа законов.

Заседание пройдет 29 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Уйба решил баллотироваться на пост главы Коми

Врио заявил о своем желании осесть в республике как минимум на 10 лет (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре снесут ледовую переправу и разведут наплавной мост
В Максаковке бесплатно раздают маски
В Коми хотят установить льготные тарифы на вывоз мусора
В Коми заработала «горячая линия» для аграриев
На следующей неделе в Коми обещают снег и дожди
В сысольском селе Пыелдино построят новый школьный корпус
В Сыктывдинском районе снесло понтонный мост
В Сыктывкаре перекроют две улицы
В Сыктывкаре завершился громкий процесс по делу Ольшевского и Ситникова
Сыктывкарку на 15 тысяч оштрафовали за нарушение самоизоляции
Сыктывкарский университет получил нового ректора
В Коми привезли 350 тысяч китайских защитных масок
В Коми два санатория игнорировали указ о нерабочих днях
В Усинске женщина купила у мошенников поездку в Турцию
Жительница Ухты похитила полмиллиона рублей
Не самоизоляцией единой: врио главы Коми объяснил, зачем нужна дезинфекция
В Сыктывкаре мужчина украл золото у знакомой
Проведение ВПР в Коми перенесли на осень
Жительница Инты напала на полицейского
В Коми на выходных выпадут осадки
Сыктывкарский городской суд продлил арест бывшему главе МВД Коми еще на два месяца