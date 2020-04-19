Вопрос об отставке Надежды Дорофеевой рассмотрят на следующем заседании Госсовета

На следующем заседании сессии Госсовета Коми депутаты рассмотрят вопрос об отставке председателя Надежды Дорофеевой. Он появился в повестке заседания.

Напомним, что вопрос об отставке председателя Госсовета подняла представитель ЛДПР Галина Нагаева. По мнению автора проекта постановления, Надежда Дорофеева мешает нормальной работе Госсовета, проводя через него вредные и тормозя принятие полезных для народа законов.

Заседание пройдет 29 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Уйба решил баллотироваться на пост главы Коми

Врио заявил о своем желании осесть в республике как минимум на 10 лет (подробности)