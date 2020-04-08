Юбилейная Коми

В 2021 году Коми исполнится сто лет. К круглой дате республику прихорашивают: строят новые здания и реконструируют уже имеющиеся. Какие здания появятся в регионе, а какие изменятся – в подборке «КП-Коми».

Школа-долгострой

Школу на 1200 мест в сыктывкарском микрорайоне Орбита строят-строят с 2016 года, но никак не построят. Строительству все время что-то мешает: то недобросовестные подрядчики, то плохая погода. Но — вот она, радость! — проект выходит на финишную прямую: почти все внутренние работы завершены.

В школе уже работают лифты, выполнена отделка, расставлена мебель. В оформлении преобладают приглушенные тона: зеленый, желтый, бежевый цвета. Осталось выполнить только некоторые внутренние работы. Деньги на завершение строительства есть: в бюджете предусмотрен лимит в размере 149,11 миллионов рублей. В скором времени здание должны проинспектировать. Скрещиваем пальчики и надеемся на лучшее: что новая школа распахнет двери в сентябре этого года. Этого ждут не только ребята из Орбиты, но и ученики гимназии имени А.С. Пушкина, которые лишились своего здания из-за плохого состояния.

Школа в Помоздино ещё строится. Фото пресс-службы Минстроя Коми

Школа для сельских ребят

В 2020 году в Коми хотят сдать еще одно учебное заведение: достраивают школу на 400 мест в селе Помоздино Усть-Куломского района. Уже подвели коммуникации и сделали монтаж лестничных маршей. Но из-за капризов северной погоды рабочие отстают по графику: работы они должны завершить до 15 июля этого года. Скорее всего, сроки придется корректировать. На завершение строительства в бюджете предусмотрено более 246 миллионов рублей.

Реконструкция стадиона идет полным ходом. Фото пресс-службы Минстроя Коми

Стадион для Чемпионата мира

Жизнь не останавливается, даже несмотря на самоизоляцию из-за коронавируса в Коми и по всей стране. Республика продолжает потихоньку готовиться к масштабному событию, которое связано с 100-летием региона – Чемпионату мира по бенди. Реконструкция республиканского стадиона, на который потратят более трех миллиардов рублей, уже вовсю идет. Работами занимается сыктывкарской филиал сербской компании «Энергопроект Високоградня А.О. Белград».

Реконструкцию разделили на два этапа. Во время первого обустроят арену, контрольно-пропускной пункт, стоянки, трибуны и тренировочное поле. Согласно контракту обновленный стадион будет вмещать 8699 человек.

Второй этап включает строительство многоуровневых стоянок. Также в общий перечень работ входит озеленение и благоустройство: возле стадиона высадят 46 сибирских елей, установят лавочки и урны. Предполагается, что объект сдадут в 2021 году.

Новый корпус онкодиспансера. Фото пресс-службы Минстроя Коми

Новый корпус онкодиспансера

Сербская компания занимается не только реконструкцией республиканского стадиона. В ее ведении – новый корпус республиканского онкодиспансера и реконструкция уже существующего, здесь планируется разместить поликлинику. На этот проект выделили 588,26 миллионов рублей. Шестиэтажное здание нового корпуса почти возведено, его должны сдать в этом году. Отремонтированный одноэтажный корпус должны ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Уже сделали

Один объект из плана уже ввели в эксплуатацию пару месяцев назад — 13 января. Отремонтированный трехэтажный переход между стационаром и поликлиникой республиканской детской клинической больницы. В нем разместились кабинеты УЗИ и узких специалистов, операционная для пациентов с челюстно-лицевой патологией и заболеваниями ЛОР-органов, реабилитационное отделение, а также учебные аудитории для студентов медицинского института СГУ им. Питирима Сорокина. Полностью реконструировать республиканскую детскую клиническую больницу хотят в 2024 году.

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