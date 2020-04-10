Жителям Коми, за которыми наблюдают медики, укрепят иммунитет

В нашу республику пришлют препараты из Москвы. Они нужны для того, чтобы люди под наблюдением медиков из-за коронавируса, прошли профилактический курс лечения. Об этом сообщает пресс-служба главы.

Препараты поступят в ближайшее время. Их раздадут по всем районам Коми, где в этом есть нужда.

- Как только препараты поступят, мы их через участковую сеть, амбулаторно-поликлиническую службу выдадим под роспись с записью в амбулаторных картах и рекомендациями, как принимать эту терапевтическую схему. И сразу же начинаем активное лечение наблюдаемых, - сказал врио главы Владимир Уйба.

Напомним, что по последним данным под наблюдением медиков находится 3751 человек. Все они получат препараты для профилактики.

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