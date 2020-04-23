2020-04-23T16:27:40+03:00
Общество

Реконструкторы из Коми повторят путь новгородской дружины на средневековой ладье

За 38 дней парни должны пройти 1863 километра по рекам - на веслах, парусах и волоком
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Рафаэля ГалимуллинаФото Рафаэля Галимуллина
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Историко-реконструкционный клуб «Кречет» получил грант в 1,1 млн рублей от Росмолодежи, чтобы этим летом отправиться в грандиозный поход. Реконструкторы планируют преодолеть 1863 километра по рекам Коми и России, чтобы повторить путь новгородской дружины. Кратко о грядущем событии рассказал руководитель клуба Александр Плюснин.

Реконструкторы пройдут по части маршрута новгородской дружины во время похода на Югру в 1114 году. Вернее, сыктывкарцы воссоздадут путь возвращения дружины домой - в Новгород. По первоначальной задумке реконструкторы на уже знаменитой ладье «Варыш» должны стартовать от устья реки Северная Кельтма, пойти по рекам Коми (Вычегда и Сысола), через Северную Двину выйти к акватории Белого моря, обойти Онежский полуостров и завершить путешествии в устье реки Онега.

Фото Рафаэля Галимуллина

Фото Рафаэля Галимуллина

- Но в связи со сложной эпидемиологической ситуацией мы разобьем поход на две части - в июне пойдем от Сыктывкара до Онеги. Маршрут от Северной Кельтмы до Сыктывкара преодолеем уже в августе или сентябре, - рассказал Александр Плюснин.

Парням за 38 дней предстоит преодолеть 1863 километра. Это в два раза больше, чем в прошлом году, когда сыктывкарцы реконструировали поход искателей медной руды. Напомним, что тогда любители истории и средневекового быта прошли 703 километра.

Предполагается, что будет два сменных экипажа по семь человек. Каждая семерка пройдет определенные части маршрута. Однако, как получится на деле, - покажет время.

Фото Рафаэля Галимуллина

Фото Рафаэля Галимуллина

Неизменно то, что реконструкторы будут останавливаться в крупных населенных пунктах и устраивать праздник для их жителей - оживлять историю. Все-таки парни на средневековой ладье, в средневековых костюмах - это само по себе необычное зрелище, о котором люди будут долго вспоминать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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