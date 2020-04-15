В Воркуте начали проводить тесты на коронавирус

В Воркуте в лаборатории местной инфекционной больницы начали проводить тесты на коронавирус. Специалисты медучреждения уже получили разрешение на проведение анализов и специальные тест-наборы. Также в лаборатории усилили меры безопасности. Об этом пишет пресс-служба воркутинской мэрии.

Тестирование проводится с использованием ПЦР-тестов (полимеразная цепная реакция). Результаты готовят в течение трех часов. Все положительные анализы будут направлять для большей точности в референс-центр Сыктывкара. Максимальная пропускная способность лаборатории – 200-220 исследований в сутки.

Помимо воркутинцев, лаборатория будет проводить диагностику для жителей Усинска, Печоры и Инты. При этом главный врач воркутинской инфекционной больницы Сергей Бакаев пояснил, что обследование назначают только врачи, если у пациентов есть для этого медицинские показания. В том числе речь идет о людях, попавших с круг контактных лиц или приехавших из-за границы, горожанах, которым необходимо подтвердить отрицательный результат для снятия карантина или выписки из стационара, медицинском персонале инфекционной больницы, скорой помощи и участковой службы.

Также главный врач отметил, что при самом неблагоприятном развитии ситуации воркутинская инфекционная больница готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительное количество коек для пациентов. На сегодняшний день такой потребности в городе нет.

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