2020-04-15T14:52:27+03:00
Общество

В Удорском районе зарегистрировали еще одного больного коронавирусом

Вирус продолжает шагать по республике
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Удоре зарегистрировали второго человека, инфицированного коронавирусомВ Удоре зарегистрировали второго человека, инфицированного коронавирусом
Изменить размер текста:

В Удорском районе выявили второй случай заболевания коронавирусной инфекцией. Пациент находится под присмотром медиков. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В настоящее время под медицинским наблюдением находится еще 28 человек. В больнице тщательно продезинфицировали помещения, за состоянием врачей и пациентов пристально следят.

Администрация получила очередную партию масок и перчаток, которые раздали докторам, волонтерам, полицейским, работникам общественного транспорта.

Уважаемые читатели! Ради своего здоровья постарайтесь сидеть дома!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ухте два сотрудника больницы заразились коронавирусом

По состоянию на 15 апреля в городском округе зафиксировано 6 случаев заболевания COVID-19, три из них - нововыявленных (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24