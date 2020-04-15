В Удорском районе зарегистрировали еще одного больного коронавирусом
В Удорском районе выявили второй случай заболевания коронавирусной инфекцией. Пациент находится под присмотром медиков. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
В настоящее время под медицинским наблюдением находится еще 28 человек. В больнице тщательно продезинфицировали помещения, за состоянием врачей и пациентов пристально следят.
Администрация получила очередную партию масок и перчаток, которые раздали докторам, волонтерам, полицейским, работникам общественного транспорта.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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