Врачи, медсестры, аппараты ИВЛ: насколько Коми готова к пику коронавируса

Врио главы Коми Владимир Уйба в пятницу, 17 апреля, ответил на вопросы журналистов о коронавирусе на пресс-конференции в режиме онлайн. В частности, на ней задали вопрос о готовности республики к пику инфекции.

Владимир Уйба ответил, что в регионе во время пика потребуется 89 аппаратов ИВЛ дополнительно к уже имеющимся 262-м. До 30 апреля Коми должна по контракту получить 70 аппаратов.

Чтобы закрыть потребность в 19 аппаратов ИВЛ, сейчас ведется работа по их маршрутизации. Так как сейчас плановые осмотры временно прекратили, часть аппаратов высвободилась - таких 30 штук. Условно говоря, на них повесят мобилизационные бирочки, и при необходимости доставят куда нужно.

- Что касается средств индивидуальной защиты: когда мы только пришли, в республике был только трехдневный запас. Мы прыгали, дергали всех кого можно. Сейчас ситуацию выровняли, есть недельный запас СИЗов, - сказал Владимир Уйба.

На пик COVID-19 в республике нужно будет 410 коек. Готово уже 309, из них 267 кислородные. К 28 апрелю развернут всё необходимое количество коек.

С врачами и медперсоналом ситуация тяжелая. Мобилизовали врачей и медсестер других специальностей. Их обучают дистанционно специалисты Кировской медакадемии, переучивают на помощников реаниматологов, реанимационных и операционных сестер.

К 30 апреля в республике должен быть сформирован необходимый состав специалистов.

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