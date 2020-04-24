2020-04-24T10:44:00+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 24 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 11 человек

Сейчас в республике 553 лабораторно подтвержденных случая COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Так берут анализ на коронавирусТак берут анализ на коронавирусФото: Олег ЗОЛОТО
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На сайте стопкоронавирус.рф появились свежие данные об уровне заболеваемости коронавирусом в стране. По ситуации на 24 апреля в России зарегистрировали 5 849 новых случаев заболевания COVID-19, а в Республике Коми - 11 новых случаев.

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Данные с сайта стопкоронавирус.рф

Всего в республике зарегистрировали 553 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Прекрасная новость в том, что Республика Коми, которая почти три недели удерживала четвертое место по уровню заболеваемости в стране, теперь занимает девятое место.

Кстати, каждый вечер мы собираем карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, не все муниципалитеты публикуют актуальные данные. Однако большинство районов относится к информированию населения ответственно, за что говорим им спасибо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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