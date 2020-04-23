2020-04-23T21:47:57+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 23 апреля 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи инфицирования
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото: в вирусологической лабораторииФото: в вирусологической лабораторииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня в Коми зарегистрировали 15 новых случаев COVID-19. Всего в Коми зафиксировали 452 пациента с коронавирусом. Изучаем, в каких районах зарегистрировали новые случаи.

Новые случаи

В Ухте - плюс один пациент. Градоначальник Магомед Османов рассказал, что это трехлетний малыш, предположительно он заразился от отца. Результаты папы будут известны только завтра. Итого - в городе 11 инфицированных.

В Усть-Цилемском районе сообщают о первом заболевшем. Правда, информации о том, подтвержден ли анализ в федеральном референс-центре - нет. Поэтому пока осторожно не будем помещать новый случай на нашу карту распространения. Информацию завтра уточним.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

Без перемен

Последняя информация по Ижемскому району озвучивалась 20 апреля, заболевших там не было.

В Сыктывдинском районе по ситуации на 22 апреля 13 заболевших.

В Княжпогостском районе по-прежнему 11 человек инфицированы COVID-19.

В Койгородском районе - два человека под подозрением на коронавирус.

В Корткеросском районе по состоянию на 21 апреля у 13 человек подтвержден коронавирус.

В Прилузском районе по ситуации на 22 апреля - 11 случаев заболевания.

В Сосногорске - один заболевший коронавирусом.

В Сысольском районе - два человека с подтвержденным COVID-19.

По состоянию на 22 апреля в Троицко-Печорском районе заболевших нет.

В Удорском районе инфицированы три человека, все они на самоизоляции.

В Усть-Вымском районе по ситуации на 21 апреля - 9 человек инфицировано COVID-19.

В Усть-Куломском районе по состоянию на 22 апреля 14 человек борются с новой коронавирусной инфекцией.

В Инте о новых случаях заболевания не сообщали.

В Печоре новых случаев нет, их по-прежнему шесть.

В Усинске по-прежнему 9 человек с коронавирусом. Плюс ко всему за последние сутки в больницу госпитализированы двое пациентов с пневмонией и подозрением на COVID-19

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А еще несколько месяцев назад все думали, что до нас не дойдет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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