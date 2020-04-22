2020-04-22T10:36:35+03:00
Общество

В Коми охотничий сезон перенесли на 2021 год

Это делается для того, чтобы остановить распространение COVID-19
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми охотничий сезон перенесли на следующий годВ Коми охотничий сезон перенесли на следующий годФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Коми сроки разрешённой охоты перенесли на следующий год. Это позволит ограничить распространение новой коронавирусной инфекции в регионе. Об этом пишет пресс-служба главы республики.

В конце марта руководитель Минприроды России Дмитрий Кобылкин рекомендовал регионам не открывать сезон весенней охоты во время самоизоляции. Его поддержал Росприроднадзор. К рекомендациям Минприроды России прислушались губернаторы почти 50 субъектов России: там запрет на весеннюю охоту введён официально.

Как пояснили в Минприроды Коми, охотники перемещаются из района в район это может привести к новым случаям заражения. Каждый год с 1 по 28 мая охотники едут с юга на север, из района, где сроки охоты заканчиваются, в районы, где охота открыта. Сыктывкарские охотники, которых несколько тысяч человек, ездят в другие районы республики. Они ездят по дорогам общего пользования и по пути посещают населенные пункты, заправки, магазины. До некоторых северных районов можно добраться только на поезде или самолете, где не удастся избежать контакта с людьми. Кроме того, существует риск прибытия охотников из соседних областей, где также введен запрет на охоту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Народ пойдет на болота и озера, но уже нелегально»: коми-активисты о запрете на весеннюю охоту

Коми-ижемцы предлагают охоту не отменять, но разрешить ее с некоторыми ограничениями (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виктор Сухоруков: Вы напрасно требуете от меня какой-то пародии на Ленина!
Наш политобозреватель Александ Гамов отметил 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата вместе со знаменитым артистом Театра имени Моссовета, сыгравшим роли Ленина на сцене и в кино [опрос, аудио]
Новости 24