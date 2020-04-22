В Коми охотничий сезон перенесли на 2021 год

В Коми сроки разрешённой охоты перенесли на следующий год. Это позволит ограничить распространение новой коронавирусной инфекции в регионе. Об этом пишет пресс-служба главы республики.

В конце марта руководитель Минприроды России Дмитрий Кобылкин рекомендовал регионам не открывать сезон весенней охоты во время самоизоляции. Его поддержал Росприроднадзор. К рекомендациям Минприроды России прислушались губернаторы почти 50 субъектов России: там запрет на весеннюю охоту введён официально.

Как пояснили в Минприроды Коми, охотники перемещаются из района в район это может привести к новым случаям заражения. Каждый год с 1 по 28 мая охотники едут с юга на север, из района, где сроки охоты заканчиваются, в районы, где охота открыта. Сыктывкарские охотники, которых несколько тысяч человек, ездят в другие районы республики. Они ездят по дорогам общего пользования и по пути посещают населенные пункты, заправки, магазины. До некоторых северных районов можно добраться только на поезде или самолете, где не удастся избежать контакта с людьми. Кроме того, существует риск прибытия охотников из соседних областей, где также введен запрет на охоту.

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