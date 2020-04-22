По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми, от коронавируса выздоровели еще два человека, всего выздоровевших 23 человека.

На сегодняшний день лабораторно подтверждено 527 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировано 20 новых случаев.

Всего под медицинским наблюдением находится 4149 человек: 3797 контактировали с заболевшими, 352 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 94 человека. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Официально подтверждены четыре летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На свою зарплату купил растворы и распылители»: директор ТСЖ о дезинфекции подъездов, на которую денег нет

Председатель ТСН «ТСЖ — Коммуна 48А» Антона Остроконь рассказал о сложной ситуации, в которую попали коммунальщики во времена пандемии (подробности)