2020-04-24T11:21:19+03:00
Общество

В кардиодиспансере Коми зарегистрировали случай заражения COVID-19

Медперсонал получает профилактическое лечение
Дарья ЮДИНА
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В кардиодиспансере Коми зафиксировали случай заболевания COVID-19В кардиодиспансере Коми зафиксировали случай заболевания COVID-19
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В Республиканском кардиологическом диспансере в Сыктывкаре в марте зафиксировали один случай заражения COVID-19. Заболевший пациент - с сердечно-сосудистой патологией. Сейчас он проходит амбулаторное лечение. После выписки у контактных лиц взяли анализы, пишет ИА «БНК».

Весь медицинский персонал учреждения получает профилактическое лечение. В Минздраве Коми говорят, что в диспансере имеются реанимационные отделения, которые обеспечены всем необходимым оборудованием. Персонал укомплектован средствами индивидуальной защиты. При необходимости есть возможность развернуть 105 коек под COVID-19 для госпитализации детей и беременных женщин в здании родильного дома Кардиологического диспансера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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