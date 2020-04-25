«Пациентов меньше, но вирус по-прежнему косит»: как сейчас живут в Европе уроженцы Коми

В Коми пик коронавируса прогнозируют с 30 апреля по 5-7 мая. Но слава одного из самых инфицированных регионов России уже понемногу покидает республику. Коми край, например, уже не на привычном четвертом, а на девятом месте по уровню заболеваемости в стране. Однако болезнь не отступает - мы все устали от плохих новостей и отчаянно ждем хороших.

Говорят, что в Европе вирус отступает. Мы попросили уроженцев республики, которые живут в Евросоюзе, рассказать о коронавирусной обстановке. Правда ли, забрезжил свет в конце тоннеля? Или бороться с вирусом предстоит еще долго?

Антон Тихонов работает врачом анестезиологом-реаниматологом в одной из клиник пригорода Берлина. По его словам, вирус понемногу уступает в борьбе с медиками. В клиниках все меньше заболевших. Скорее всего, режим самоизоляции сыграл в этом далеко не последнюю роль.

Антон Тихонов - на передовой борьбы с вирусом

- Похоже, что тяжелый этап действительно пройден. С начала мая снимают часть запретов, будут смотреть, как это подействует на количество новых заражённых. Будем надеяться, что взрыва не будет. Пациентов стало значительно меньше. Раньше принимали по трое в день, сейчас один в три дня - тенденция к уменьшению, - говорит Антон Тихонов.

В Ирландии сейчас зафиксировано 18 184 случая заражения коронавирусом. Правда, смертность в стране довольно высока. Уроженка Сыктывкара Елена Тонкова рассказала, что вирус проник в дома престарелых и «косит» пожилых людей (общее число смертей от коронавирусной инфекции в Ирландии составляет 1 014 человек). Это невероятно страшно, но и хорошие новости тоже есть - в начале мая вводят послабления карантинного режима. Отметим, что Ирландия на карантине много дольше России - с 13 марта.

Елена Тонкова - дочь знаменитого иконописца Германа Тонкова

- Уровень заболеваемости пока на спад не идёт, но и роста нет. На плато. Через недели, вероятно, чуть снизится. Хотя все пока вилами на воде писано.У нас должны после 5 мая постепенно начать смягчать меры карантина. Пока разрешены только выходы из дома в магазин и прогулки не далее 2 км от дома. После 5 мая собирались увеличить это расстояние, разрешить выходить из дома пожилым, возможно, открыть в каком-то формате школы. Но сегодня пишут уже, что люди, уставшие от сидения дома, поддаются искушению хорошей погодой и нарушают запреты карантина. А это может спровоцировать рост числа заболевших. Так что смягчение карантинных мер под вопросом, - говорит Елена.

Сейчас в Ирландии все больше обсуждают экономические последствия карантина. Ожидается значительная рецессия экономики в Ирландии. Не менее двух лет потребуется для мало-мальского восстановления. Но так, конечно, во всем мире.

В числе самых пострадавших от пандемии стран - Италия. Вирус перелопатил жизнерадостных итальянцев, которые похоронили почти 26 тысяч соотечественников (на момент публикации статьи от COVID-19 погибло 25 969 человек). Уроженка Корткеросского района Коми Надежда Сямптомова 15 лет живет в итальянском городе Крема в ломбардской провинции Кремона. Очаг эпидемии был всего в 20 километрах от ее места обитания, а спустя какое-то время вирус охватил всю страну.

Надежда почти не выходит из дома

- Я по-прежнему сижу дома. 4 мая начинают потихоньку открывать фабрики. Но школы не работают до 1 сентября. Бары, кино, рестораны - всё закрыто. Изменила ли меня пандемия? Да, наверное, как и всех… У меня больше времени на себя. Связала уже три жилета, четвёртый - в процессе. Выхожу на улицу раз в неделю, не трачу деньги - покупаю только необходимое. Вчера утром ездила на велосипеде в поликлинику - было пусто, - рассказала Надежда.

Кстати, по последним новостям о коронавирусе, в Италии на 25 апреля 2020 года, был зафиксирован самый низкий прирост новых смертей от вируса за сутки. Предыдущий рекорд был установлен в середине апреля. Такая же ситуация прослеживается в коронавирусных Испании и Франции - вирус немного, но отступает. Окончательная же победа зависит от нас с вами, если мы будем сидеть дома, беречь себя и своих близких!

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