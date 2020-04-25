Названы даты начала охоты в муниципалитетах Коми

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми назвали даты начала охоты в разных муниципалитетах республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, врио главы Коми Владимир Уйба разрешил весеннюю охоту. Этим правом смогут воспользоваться только жители республики. Охотиться можно будет только на водоплавающую дичь. Отмечалось также, что охотникам следует иметь охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Подавать заявления на добычу промысловики будет исключительно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

При этом сроки, когда можно охотиться, в разных частях Коми отличаются. Так, в Прилузском, Койгородском и Сысольском районах сезон охоты открыт с 1 мая по 10 мая, в Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Удорском и в Сыктывкаре – с 5 по 14 мая, в Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сосногорском, Ухтинском и Вуктыльском районах – с 11 по 20 мая, в Усть-Цилемском и Ижемском районах, а также в Печоре и Инте – с 14 по 23 мая, и в Воркуте и Усинске - с 19 по 28 мая.