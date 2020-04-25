2020-04-25T19:58:34+03:00
Общество

Названы даты начала охоты в муниципалитетах Коми

Раньше всего ее разрешат в Прилузском, Койгородском и Сысольском районах
Поделиться:
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми назвали даты начала охоты в разных муниципалитетах республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, врио главы Коми Владимир Уйба разрешил весеннюю охоту. Этим правом смогут воспользоваться только жители республики. Охотиться можно будет только на водоплавающую дичь. Отмечалось также, что охотникам следует иметь охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Подавать заявления на добычу промысловики будет исключительно в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

При этом сроки, когда можно охотиться, в разных частях Коми отличаются. Так, в Прилузском, Койгородском и Сысольском районах сезон охоты открыт с 1 мая по 10 мая, в Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Удорском и в Сыктывкаре – с 5 по 14 мая, в Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сосногорском, Ухтинском и Вуктыльском районах – с 11 по 20 мая, в Усть-Цилемском и Ижемском районах, а также в Печоре и Инте – с 14 по 23 мая, и в Воркуте и Усинске - с 19 по 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нацбиблиотека Коми «собирает» мемориалы, посвященные Великой Победе
В Коми сбили двух пешеходов: они получили переломы
В Коми закрылось еще 5 ледовых переправ
В Сыктывкаре загорелся жилой дом
Школьники Сыктывкара приглашаются к участию в проекте «Дорога Памяти»
Жителям Коми рассказали, как поехать в другой регион на авто
В Сыктывкаре мужчина заказал маски и лишился 900 тысяч рублей
В субботу в Коми потеплеет до +7 градусов
В Сыктывкаре прошла встреча врио главы Коми с генеральным директором "ЛУКОЙЛ-УНП"
На воркутинском вокзале начал работу пункт контроля
Загсы Коми содействуют в получении пособия на детей от 3 до 7 лет
Суд наказал шесть сыктывкарцев за прогулки в парке и хождение в гости
Воркутинка фиктивно прописывала граждан в своей квартире
В Коми начался сезон активности клещей
В Коми суд обязал предоставить лекарство девочке-инвалиду бесплатно
В Сосногорске остановки начнут дезинфицировать 6 мая
Молодая ухтинка лишилась 820 тысяч рублей при покупке авто
В Коми выпадут осадки
Челябинские металлурги выпустили металл для реконструкции стадиона в Сыктывкаре
Размер прожиточного минимума в Коми остался прежним
В Коми лодкам запрещено выходить на воду
В Коми Библионочь пройдет в онлайн-режиме
Суд оштрафовал трех усинцев за выход на улицу
В Коми заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в банке
В Коми ищут волонтёров к чемпионату мира по хоккею с мячом
В Коми закрылось 25 ледовых переправ
В Ухте ищут мужчину с татуировкой на левом плече
В Затоне чуть не загорелась пятиэтажка