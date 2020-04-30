2020-04-30T10:45:17+03:00
Общество

Коронавирус в Коми 30 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 10 человек

Сейчас в республике 621 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Медики продолжают сражаться с вирусом на передовойМедики продолжают сражаться с вирусом на передовойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

На сайте стопкоронавирус.рф появилась актуальная информация по случаям заболевания коронавирусом в России. За сутки у 7 099 человек в России подтвердили COVID-19, а в Республике Коми - у 10 человек.

По состоянию на 30 апреля в Коми лабораторно подтверждено 621 случай заболевания инфекцией.

Стопокоронавирус.рф

Стопокоронавирус.рф

Всего месяц назад наша республика ассоциировалась с самым коронавирусным местом в стране. Сейчас же регион закрепился на 23 месте, что не может не радовать.

Кстати, каждый вечер мы собираем карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, не все муниципалитеты публикуют актуальные данные. Однако большинство районов относится к информированию населения ответственно, за что говорим им спасибо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самоизоляция в Коми: почему в республике тяжело узнать результаты тестов

Откровения сыктывкарки, которая стала жертвой коронавирусного хаоса (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врио, выходите из сумрака! У руководителя Коми появился инстаграм
В Сыктывкаре перенесли салют на День Победы
Житель Печоры раскладывал закладки
Жителей Коми на Черном море не ждут
В Емве сгорела баня. Эх, не успели помыться
В Коми волонтеры помогают с дистанционным обучением
Жительница Сыктывкара так хотела получить автомобильные права, что даже заплатила за это
В Коми высадят 53 тысячи деревьев
«Ростелеком» обнуляет стоимость звонков с домашних телефонов для ветеранов Великой Отечественной войны и блокадников
Воркутинец отправил мошенникам больше двух миллионов рублей
В Сыктывкаре ищут доноров крови
Корабль у «Детского мира» в Сыктывкаре демонтировали
В Коми обсуждают расширение полномочий органов власти
В Коми стартовала акция "Георгиевская ленточка"
Стройжилтехнадзор Коми объяснил, как проводить собрания собственников во время самоизоляции
В Коми обнародован график доставки пенсий в мае
В Коми определили лучший детский сад
В Сыктывкаре нашли вандалов, которые разбили остановку
Спасатели Сыктывкара принимают участие в дезинфекции города
В Печоре женщина взыскала моральный ущерб
Волонтеры помогают обустраивать госпиталь для больных COVID-19 в Усинске
В Сыктывкаре в нескольких домах отключат воду
В Визинге осудили живодёров
В Сыктывкаре приступили к дезинфекции тротуаров