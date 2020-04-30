Коронавирус в Коми 30 апреля 2020: за сутки диагноз подтвердился у 10 человек

На сайте стопкоронавирус.рф появилась актуальная информация по случаям заболевания коронавирусом в России. За сутки у 7 099 человек в России подтвердили COVID-19, а в Республике Коми - у 10 человек.

По состоянию на 30 апреля в Коми лабораторно подтверждено 621 случай заболевания инфекцией.

Стопокоронавирус.рф

Всего месяц назад наша республика ассоциировалась с самым коронавирусным местом в стране. Сейчас же регион закрепился на 23 месте, что не может не радовать.

Кстати, каждый вечер мы собираем карту распространения коронавирусной инфекции в регионе. К сожалению, не все муниципалитеты публикуют актуальные данные. Однако большинство районов относится к информированию населения ответственно, за что говорим им спасибо.

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