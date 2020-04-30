2020-04-30T21:50:28+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 30 апреля 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Средства защиты помогут остановить распространение вирусаСредства защиты помогут остановить распространение вирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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По состоянию на 30 апреля в Коми уже 621 человек переживают (или уже пережили) коронавирусную инфекцию. Если в начале апреля вирус сконцентрировался в Сыктывкаре, то в середине месяца он, к сожалению, успешно распространялся в районах республики. Сейчас это процесс, к радости, приостановился, но новые заболевшие в муниципалитетах еще появляются. Следим за актуальными данными, которые предоставляют районы.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

Новых случаев заболевания в Ухте не зарегистрировано, там по-прежнему числится 20 зараженных. Один из них умер, но не от коронавируса. Пока Ухта в лидерах по инфицированию (после Сыктывкара, конечно).

Зато в Сосногорске, который находится совсем рядом, подтвердили два новых случая COVID-19 . Всего с начала эпидемии были инфицированы пять жителей Сосногорского района.

В Сыктывдине 17 заболевших всего, из них уже 5 человек излечились от опасной инфекции.

В Корткеросском районе - 16 инфицированных COVID-19 (по состоянию на 28 апреля).

По состоянию на 28 апреля в Усть-Куломском районе -16 заболевших. Последние два случая зарегистрированы у жителей Усть-Кулома и Кужбы, которые были сразу вывезены в инфекционную больницу столицы Коми.

В Княжпогостском районе был 13 заболевших, среди них - один излечившийся (по ситуации на 29 апреля).

В Прилузском районе - 11 заболевших, один уже выписан (по состоянию на 27 апреля).

На 30 апреля в Усинске новых случаев COVID-19 не зарегистрировано, по-прежнему 11 заболевших.

В Усть-Вымском районе - девять заболевших, из них двое уже выздоровели (по состоянию на 29 апреля).

В Печоре было шесть заболевших, трое из них уже выздоровели.

На Удоре было трое больных, из которых: 1 выздоровел, 1 переведен в больницу Сыктывкара, 1 находится на лечении.

В Сысольском районе - двое заболевших, один уже поборол опасный вирус.

В Воркуте всего зафиксировано два заболевания, один человек уже выздоровел и довольно давно.

В Койгородском районе - ноль заболевших, одного держим в уме.

В Усть-Цилемском районе была одна заболевшая, вчера стало известно, что результаты третьих и четвертых тестов были отрицательны. Она отмечает, что если болезнь и была, то прошла в легкой форме.

В зеленой зоне от коронавируса по-прежнему Ижемский район, Троицко-Печорский район и Инта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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