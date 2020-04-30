Коронавирус в Коми: карта заражения на 30 апреля 2020 года
По состоянию на 30 апреля в Коми уже 621 человек переживают (или уже пережили) коронавирусную инфекцию. Если в начале апреля вирус сконцентрировался в Сыктывкаре, то в середине месяца он, к сожалению, успешно распространялся в районах республики. Сейчас это процесс, к радости, приостановился, но новые заболевшие в муниципалитетах еще появляются. Следим за актуальными данными, которые предоставляют районы.
Инфографика Алексея Понарядова
Новых случаев заболевания в Ухте не зарегистрировано, там по-прежнему числится 20 зараженных. Один из них умер, но не от коронавируса. Пока Ухта в лидерах по инфицированию (после Сыктывкара, конечно).
Зато в Сосногорске, который находится совсем рядом, подтвердили два новых случая COVID-19 . Всего с начала эпидемии были инфицированы пять жителей Сосногорского района.
В Сыктывдине 17 заболевших всего, из них уже 5 человек излечились от опасной инфекции.
В Корткеросском районе - 16 инфицированных COVID-19 (по состоянию на 28 апреля).
По состоянию на 28 апреля в Усть-Куломском районе -16 заболевших. Последние два случая зарегистрированы у жителей Усть-Кулома и Кужбы, которые были сразу вывезены в инфекционную больницу столицы Коми.
В Княжпогостском районе был 13 заболевших, среди них - один излечившийся (по ситуации на 29 апреля).
В Прилузском районе - 11 заболевших, один уже выписан (по состоянию на 27 апреля).
На 30 апреля в Усинске новых случаев COVID-19 не зарегистрировано, по-прежнему 11 заболевших.
В Усть-Вымском районе - девять заболевших, из них двое уже выздоровели (по состоянию на 29 апреля).
В Печоре было шесть заболевших, трое из них уже выздоровели.
На Удоре было трое больных, из которых: 1 выздоровел, 1 переведен в больницу Сыктывкара, 1 находится на лечении.
В Сысольском районе - двое заболевших, один уже поборол опасный вирус.
В Воркуте всего зафиксировано два заболевания, один человек уже выздоровел и довольно давно.
В Койгородском районе - ноль заболевших, одного держим в уме.
В Усть-Цилемском районе была одна заболевшая, вчера стало известно, что результаты третьих и четвертых тестов были отрицательны. Она отмечает, что если болезнь и была, то прошла в легкой форме.
В зеленой зоне от коронавируса по-прежнему Ижемский район, Троицко-Печорский район и Инта.
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ИСТОЧНИК KP.RU