2020-04-27T17:21:44+03:00
Общество

Видеоответы врио главы на вопросы жителей Коми опубликуют 3 мая

Меньше чем за сутки люди отправили более 500 вопросов
Дарья ЮДИНА
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Жители Коми отправили более 500 вопросов Владимиру Уйбе. Источник: kremlin.ruЖители Коми отправили более 500 вопросов Владимиру Уйбе. Источник: kremlin.ru
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Вчера врио главы Коми сообщил, что один-два видеообращения в неделю будет отдавать под ответы на вопросы от жителей региона. С известия прошло меньше суток, а вопросов поступило больше 500.

Владимир Уйба о ситуации на 27 апреля.00:01 - о ситуации с коронавирусом в Коми на 27 апреля 01:19 - о формировании планов развития отраслей экономики 03:02 - о поступивших вопросах

- Для меня в этих 500 вопросах будет базис, в котором я увижу, что нужно делать в первую очередь и чем вам помогать, - сказал Владимир Уйба.

Пока вопросы будут систематизировать. Первое видео с ответами появится 3 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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