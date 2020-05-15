При поддержке ЛУКОЙЛ-Коми в УГТУ открывается уникальное направление

В 2020-2021 учебном году Ухтинский государственный технический университет начнет подготовку по специальности «Горное дело». У студентов есть шанс стать уникальными специалистами: горным инженером и инженером-нефтяником в одном лице.

В этом году целевой набор абитуриентов по специальности «Горное дело» (очная форма) составит 20 человек. Их обучение полностью оплатит ЛУКОЙЛ. При поступлении комиссией будут учитываться положительные результаты ЕГЭ, хорошие характеристики с места учебы, отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья.

На реализацию образовательного проекта ЛУКОЙЛ выделит 70 млн рублей

- При разработке учебного плана этой специальности были учтены лучшие традиции подготовки горных инженеров и инженеров-нефтяников в России, - отметила директор Института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта УГТУ, кандидат геолого-минералогических наук Наталья Демченко. – Уровень подготовки в данном случае – специалитет. А это полноценное обучение в течение пяти с половиной лет с большим объемом практики.

На реализацию образовательного проекта ЛУКОЙЛ выделит 70 млн рублей. На эти средства усовершенствуют материально-техническую базу университета. В итоге для обучения специалистов по новому направлению будут подготовлены лаборатории, тренажеры, сенсорные панели, современные программные комплексы по автоматизированной газовой защите шахты, противоаварийной защите, обогащению полезных ископаемых, аппаратный комплекс «Виртуальная шахта», демонстрационный комплекс «Горные машины и оборудование», тренажер-симулятор «Подземное бурение скважин». Также на территории НШПП «Яреганефть» готовится к открытию «Учебная шахта», которая будет сочетать приближенную к реальности обстановку с виртуальной 3D-визуализацией. Ведущие специалисты предприятия будут преподавать профильные дисциплины по новой специальности.

Программа подготовки будет осуществляться под постоянным патронажем ЛУКОЙЛа

Таким образом, эта программа подготовки будет осуществляться под постоянным патронажем ЛУКОЙЛа. Студенты смогут пройти учебную и производственную практики в НШПП «Яреганефть», а выпускники, успешно завершившие обучение, будут трудоустроены на предприятие.

Подробную информацию можно получить в отделе оценки и развития персонала ЛУКОЙЛ-Коми по телефонам 8(82144)5-65-77 и 8(82144)5-65-74.

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