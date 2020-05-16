Коми опустилась на 54 место в стране по количеству заболеваний коронавирусом

В Коми по состоянию на 16 мая зарегистрировали 29 новых случаев заболевания и один случай летального исхода от COVID-19. Роспотребнадзор поделился ежедневной сводкой.

Хорошая новость в том, что, несмотря на довольно значительный прирост по заболевшим, республика уже находится на 54 месте по уровню заболеваемости в стране. Это не может не радовать, если вспомнить, что всего месяц назад Коми была в лидерах по COVID-19.

Кроме того, сегодня в республике зарегистрировали еще одну смерть от вируса. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 унес жизни 17 человек. Между тем, излечились от коронавируса уже 413 человек. Всего в республике зафиксировано 911 случаев заболевания.

Всего под медицинским наблюдением находится 2167 человек, из них 2041 контактировали с заболевшими, 126 прибыли из-за рубежа. За последние сутки снято с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 73 человека. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замглавврача инфекционной больницы в Сыктывкаре рассказала о коронавирусных пациентах

Последние данные из лечебного учреждения (подробности).