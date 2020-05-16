Коронавирус в Коми: карта заражения на 16 мая 2020 года

16 мая в Коми зарегистрировали значительный прирост по заболевшим коронавирусом - 29 новых случаев в копилку COVID-19. Кроме того, сегодня зафиксировали новый случай летального исхода от вируса. Смотрим, в каких районах Коми инфекция распространяется семимильными шагами.

Усинск плавно выбился в лидеры по заболеваемости. Судя по статистике, которой поделилась районная больнице, сейчас в муниципалитете 51 случай заражения, подтвержденный в референс-центре. Из этого числа уже излечились 11 человек.

Инфографика Алексея Понарядова

Инта, которая почти полтора месяца держалась в зеленой зоне от коронавируса, продолжает удерживать марку лидера по COVID-19. По состоянию на 16 мая в городе зарегистрировали один новый случай инфицирования: всего в муниципалитете зафиксировали 43 случая коронавируса и две смерти.

В Ухте по-прежнему 38 заболевших, это третье место за заболеваемости в регионе (Сыктывкар в расчет не берем, столица Коми - безусловный лидер). Из нового - растет количество излечившихся, уже 16 человек побороли коварный вирус. Но два человека с COVID–19 скончались (причина смерти одного из них не коронавирус, а инсульт).

Вчера мы сообщали о трех новых случаях заболевания в Воркуте, оказалось, что они не подтверждены лабораторно. Таким образом, в заполярном городе по-прежнему ноль пациентов на лечении, двое выздоровели.

В Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сосногорском, Сысольском, Сыктывдинском, Троицко- Печорском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах не сообщали об изменениях в численности заболевших коронавирусом. В некоторых районах данные не обновляли от одного дня до недели (не во всех, конечно, некоторые муниципалитеты - молодцы, обновляют ежедневно).

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Благодарим за понимание!

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