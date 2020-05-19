2020-05-19T13:52:19+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 19 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 39 человек

Сейчас в республике 1007 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Жители Коми все реже носят средства защитыЖители Коми все реже носят средства защитыФото: Олег УКЛАДОВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 19 мая в России 9 263 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 39 новых случаев.

Сейчас в республике 1007 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 18 пациентов. Число выздоровевших достигло 425 человек.

Стопкоронаирус.рф

Стопкоронаирус.рф

Жители республики 14 мая с нетерпением ждали объявление о первом этапе снятия ограничений в республике, мечтали об открытии парикмахерских, салонов и других предприятий сферы услуг.

Картину испортила вспышка COVID-19 в Усинске - она стала одной из причин отложить этап еще на неделю. Зато людям разрешили прогулки и пробежки на открытом воздухе (ура). Важная оговорка - с соблюдением дистанции и в средствах защиты. Подробнее о новом указе врио главы вот тут.

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У местных очагов инфекции есть свои особенности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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