COVID-19 унес жизнь еще одного пациента в Коми

За последние сутки в России подтверждено 115 летальных случаев с коронавирусом. Один из них зарегистрирован в Республике Коми. Таким образом, с начала пандемии в нашем регионе от COVID-19 скончались 18 человек.

Напомним, что на сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 19 мая в России 9 263 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 39 случаев. Сейчас в республике 1007 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Число выздоровевших достигло 425 человек.

Отметим, что в республике продолжает действовать режим самоизоляции. 21 мая врио главы Владимир Уйба объявит, будут ли его продлевать или нет. А пока же жителям Коми разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе по два человека.

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