2020-05-19T18:01:05+03:00
Общество

Партия Захара Прилепина будет участвовать в выборах в Госсовет Коми

Они должны пройти 13 сентября
Дарья ЮДИНА
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Захар ПрилепинЗахар Прилепин
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Партия известного российского писателя Захара Прилепина «За правду» планирует в 2020 году участвовать во всех 11 выборах региональных заксобраний, запланированных на единый день голосования 13 сентября. В их числе — выборы в Госсовет Коми. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Коми, в список попали Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. При формировании партийных списков на выборах «За правду» сделает ставку на региональных лидеров. При этом до конца мая примут решение об участии лидеров партии в региональных кампаниях.

На данный момент партия зарегистрировала 54 региональных отделения. Соответствующее уведомление было направлено в Минюст, на основании которого «За правду» получила право участвовать в выборах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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