Наталья Паншина: «Прошу не искать в моем решении какой-то подоплеки»

Сегодня глава печорской администрации Наталья Паншина написала заявление об отставке. В прощальном послании экс-глава администрации попросила «не искать в этом решении какой-то подоплеки, а отнестись к этому, как к решению человека, который более двух лет посвятил работе в муниципальном районе». Она подчеркнула, что решение было осознанным.

— За время работы, хочу отметить, удалось решить ряд очень важных для нашего города проблем. Впервые проведена беспрецедентная кампания по ремонту улично-дорожной сети, проделана большая работа по благоустройству парковых зон, выполнена программа переселения из ветхого жилья, проведены капитальные ремонты МКД. Впервые за длительный период выполнены работы по ремонту социально значимых объектов (садиков, школ), - написала Наталья Паншина.

В заключение экс-руководитель муниципальной администрации поблагодарила жителей города и района и подчеркнула, что надеется на то, что её работы, запланированные на 2020 год, продолжат.

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