2020-05-19T13:37:19+03:00
Общество

Встреча с Киркоровым и скандал с ледовым дворцом: чем запомнилась Наталья Паншина на посту руководителя Печорского района

В эти минуты депутаты совета муниципалитета рассматривают вопрос об ее отставке
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из паблика «Типичная Печора»Фото из паблика «Типичная Печора»
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Наталью Паншину избрали руководителем администрации Печорского района в феврале 2018 года. В эти минуты депутаты совета муниципалитета принимают решение об ее отставке - накануне глава сама написала заявление об уходе с высокой должности. Вспоминаем, чем запомнилась Наталья Паншина на посту.

Выборы

Наталья Паншина, которая раньше занимала должность председателя комитета по соцполитике в Госсовете Коми, в 2018 году стала главой Печоры. Кроме нее на этот пост претендовали сотрудник ветнадзора Светлана Василевич и пенсионер Геннадий Бусыгин, много лет проработавший руководителем Печорских электрических сетей. Документы на участие в конкурсе подавал и на тот момент действующий руководитель администрации Андрей Соснора, а также его заместитель по ЖКХ Сергей Кислыцын. Однако позже они сами сняли свои кандидатуры. В итоге за Наталью Паншину проголосовали 23 депутата, за Геннадия Бусыгина – один, за Светлану Василевич – ноль. Наталью Паншину избрали на пять лет.

Вырубка столетних деревьев

В июне 2018 года в местном парке началось уничтожение столетних сосен. Вырубку удалось остановить только после массового возмущения горожан и депутатов

Скандал с ледовым дворцом

Сложная ситуация с ледовым дворцом облетела СМИ республики в октябре прошлого года. Недовольные политикой главы района родители спортсменов даже вышли на митинг за отставку директора дворца. Правда, он не принес видимых результатов.

Встреча Киркорова

Опять же в октябре многих жителей района удивила непосредственность руководителя муниципалитета во время общения с королем эстрады Филиппом Киркоровым.

- Здравствуй, дорогой. Ты рад меня видеть? А я как рада! Ты должен знать, что на севере живут особые люди, которые в трудную минуту подставят плечо, протянут руку, помогут. Угощайся нашим хлебом, приглашай всех своих друзей к нам, - сказала руководительница печорской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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