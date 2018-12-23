Новый мэр, трагедия в Кожве, погибшие вахтовики - чем запомнится 2018 год для жителей Печоры

"Комсомолка" в преддверии 2019-го года решила вспомнить, а какие новости гремили на всю Республику Коми в году уходящем. Своеобразные итоги мы решили подвести отдельно по каждому городу нашего края. Своей очереди дождалась и Печора.

Февраль

Наталья Паншина, которая раньше занимала должность председателя комитета по соцполитике в Госсовете Коми, стала главой Печоры. Кроме нее на этот пост претендовали сотрудник ветнадзора Светлана Василевич и пенсионер Геннадий Бусыгин, много лет проработавший руководителем Печорских электрических сетей. Документы на участие в конкурсе подавал и на тот момент действующий руководитель администрации Андрей Соснора, а также его заместитель по ЖКХ Сергей Кислыцын. Однако позже они сами сняли свои кандидатуры. В итоге за Наталью Паншину проголосовали 23 депутата, за Геннадия Бусыгина – один, за Светлану Василевич – ноль. Наталью Паншину избрали на пять лет.

Май

Утром 16 мая в Печорском районе погибли 7 вахтовиков. Несчастный случай произошел в 20 километрах от поселка Кожва. Мужчины на вездеходе ехали домой с вахты. Они не стали дожидаться лодки, которая перевезла бы их через реку Кожва, и решили добраться до дома наземным транспортом. Водитель не предполагал, какой высоты достигли паводковые воды в лесах. В какой-то момент вездеход стало засасывать в ручей. Спастись удалось лишь водителю и пассажиру, который сидел на переднем сидении. Остальные оказались в ледяной ловушке и погибли от переохлаждения, так и не сумев выбраться на поверхность. По итогам расследования инцидента Трудинспекция Коми пришла к выводу, что в случившемся виноват водитель вездехода и сами вахтовики, которые нарушили правила трудовой дисциплины.

Октябрь

4 октября в поселке Кожва, который находится под Печорой, произошла трагедия. Двое отморозков убили пенсионера Николая Косенко и двух его внуков: 12-летнюю Машу и 14-летнего Колю. Как рассказали местные жители, в тот злополучный вечер подозреваемые выпивали на даче у матери погибших детей. Один из них жил с ней в гражданском браке. В этом же доме ночевали Николай Косенко и его внуки. В какой-то момент пенсионер решил разогнать собутыльников и попросил их вести себя потише. В ответ на это пьяные дебоширы забили мужчину до смерти, а позднее задушили его внуков. После случившегося убийцы скрылись с места преступления. Благодаря наводке местного жители сотрудникам полиции удалось задержать изуверов спустя два дня. Расследование дела продолжается до сих пор. Погибших похоронили 8 октября. В последний путь их провожал весь поселок.

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