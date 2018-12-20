2018-12-21T15:02:53+03:00
Общество

Ликвидация шахты и странный юмор Клюкера и Грибабаса

Какими событиями в уходящем году прославился на всю Россию город Инта
Алиса КОЗЛОВА
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В уходящем году название города Инты мелькало в федеральных СМИ в связи с ликвидацией "Интаугля" и странными братьями-видеоблогерами Клюкером и Грибабасом. Фото:www.rgg.ruВ уходящем году название города Инты мелькало в федеральных СМИ в связи с ликвидацией "Интаугля" и странными братьями-видеоблогерами Клюкером и Грибабасом. Фото:www.rgg.ru
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"Комсомолка" подводит итоги года. Сегодня мы рассказываем о событиях Инты, которые прогремели на всю страну.

Прошедшим летом началась процедура ликвидации шахты "Интинская". Фото: БНКоми

Прошедшим летом началась процедура ликвидации шахты "Интинская". Фото: БНКоми

И, в первую очередь, говорим о закрытии шахты "Интинская". Прошедшим летом на АО "Интауголь" началась процедура ликвидации. Угроза безработицы нависла над 1 тыс.700 горняками. По требованию правительства Коми в Инте был создан оперативный штаб по ликвидации угольной компании. Сотрудники штаба, в частности, занимались трудоустройством шахтеров. Интинским рабочим протянула руку помощи компания «Воркутауголь», а вскоре поступили предложения из нефтедобывающих и газоперерабатывающих предприятий Усинска, Ухты и Сосногорска. Вакансии также предложили предприятия средней полосы России, расположенные в Белгороде, Ярославле, Санкт-Петербурге, Липецке, Ижевске и Москве.

Несмотря на общее упадническое настроение и сокращения работников, в середине ноября предприятияе все же возобновило добычу угля. Пока в шахте трудятся 800 человек, производство камменого угля ведется в три смены. Но говрить о возможном возрождении угледобычи в Инте еще очень рано.

Джон Клюкер в своих видеоблогах заставлял Грибабаса спать на чемодане и носить кошачий ошейник Фото: скрин видео

Джон Клюкер в своих видеоблогах заставлял Грибабаса спать на чемодане и носить кошачий ошейник Фото: скрин видео

На всю страну прославилась странная парочка видеоблогеров - Джон Клюкер (Эдуард Коробейников) и Грибабас (Александр Нагорных). Клюкер регулярно снимал видеоролики для собственного канала в Ютюбе. Главную роль в сюжетах автор отводил своему двоюродному брату Грибабасу, страдающему душевным недугом. Пользуясь беззащитностью родственника, Клюкер за пожерствования заставлял его выполнять унизительные задания: Грибабас ходил по квартире с кошачьим поводком или спал на чемодане. Сюжеты вызывали неоднозначную реакцию в обществе: одни называли Джона Клюкера садистом, а другие считали видео невинным баловством.

В конце июля история братьев получила широкую огласку благодаря шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Большинство участников передачи встали на сторону Джона Клюкера. Интересный факт: прокуроры, внимательно изучив ситуацию, тоже не нашли в ней ничего противозаконного. Джон Клюкер и Грибабас продолжили совместный творческий проект.

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