Нашествие медведей: любопытных косолапых снимают на видео жители Печоры и Усинска

Жители Коми все чаще замечают косолапых вблизи населенных пунктов. Люди предостерегают - не подкармливайте диких животных, не разводите помойки около городов и поселков, которые и привлекают зверей. Благое намерение покормить очаровательного мишку зачастую завершается его отстрелом в рамках регулирования численности. Собрали для вас последние новости о тех местах, где видели хозяев тайги.

Недалеко от Печоры местный житель Александр Устаев запечател медведя, который бежал прямо по проезжей части. Косолапый скрылся в лесу. Однако в лесном массиве недалеко от ГРЭС часто гуляют люди, что вызвало у мужчину справедливую тревогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/781302" frameborder="0"></iframe> Медведь в Печоре - 24 мая 2020 года.

Степенный и важный косолапый попал в объектив на одной из лесных дорог в Усинском районе Коми.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/781288" frameborder="0"></iframe> Медведь в Усинске 25 мая 2020.

Большого мишку заметили недалеко от Колвинского моста опять же в Усинском районе. Мужчины увидели, что косолапый что-то ест на лесной дороге (вероятно зайца). После того, как рабочие погремели, мишка убежал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/781307" frameborder="0"></iframe> Медведь в Усинске 24 мая 2020 года.

Отметим, что косолапые в большинстве случаев не представляют опасности для людей. Совсем недавно фотограф Игорь Триер устроил фотосессию медвежьему семейству. Примечательно, что косолапые не обратили особого внимания на человека с фотоаппаратом.

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