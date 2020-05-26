2020-05-26T14:04:58+03:00
Общество

Нашествие медведей: любопытных косолапых снимают на видео жители Печоры и Усинска

Мы собрали ролики, которые снимают местные жители
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото на обложке от фотографа Игоря ТриераФото на обложке от фотографа Игоря Триера
Изменить размер текста:

Жители Коми все чаще замечают косолапых вблизи населенных пунктов. Люди предостерегают - не подкармливайте диких животных, не разводите помойки около городов и поселков, которые и привлекают зверей. Благое намерение покормить очаровательного мишку зачастую завершается его отстрелом в рамках регулирования численности. Собрали для вас последние новости о тех местах, где видели хозяев тайги.

Недалеко от Печоры местный житель Александр Устаев запечател медведя, который бежал прямо по проезжей части. Косолапый скрылся в лесу. Однако в лесном массиве недалеко от ГРЭС часто гуляют люди, что вызвало у мужчину справедливую тревогу.

Медведь в Печоре - 24 мая 2020 года.

Степенный и важный косолапый попал в объектив на одной из лесных дорог в Усинском районе Коми.

Медведь в Усинске 25 мая 2020.

Большого мишку заметили недалеко от Колвинского моста опять же в Усинском районе. Мужчины увидели, что косолапый что-то ест на лесной дороге (вероятно зайца). После того, как рабочие погремели, мишка убежал.

Медведь в Усинске 24 мая 2020 года.

Отметим, что косолапые в большинстве случаев не представляют опасности для людей. Совсем недавно фотограф Игорь Триер устроил фотосессию медвежьему семейству. Примечательно, что косолапые не обратили особого внимания на человека с фотоаппаратом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми встретился на дороге с медведицей и медвежатами

Косолапые мирно копали землю в поисках вкусных корешков и не обращали на человека никакого внимания. ВИДЕО на сайте (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Сосногорске снесут дом, где произошел сильный пожар
В Воркуте пенсионер закрыл похитителей в своём гараже
Лже-экстрасенсы обманули жителей Коми
Двое жителей Коми получили ожоги при пожаре
Строительство жилья в Коми сократилось на треть
В Коми выросли зарплаты
Бывший директор сыктывкарской управляющей компании "ЖЭК" не смог оспорить приговор
Погода в Коми 26 мая
Ветеранами спорта Коми выделили 200 тысяч
Телефоны горячих линий в городах Коми по вопросам детсадов и образования
В 2020 году в Коми проведут капремонт в 326 домах
Житель Воркуты незаконно торговал спиртным
В Коми введут особый противопожарный режим
В Инте пенсионерам оплатили стоимость проезда на отдых за границу
В Коми рассказали о проблемах с вывозом мусора в Печоре
В Коми заработала горячая линия по летнему отдыху детей