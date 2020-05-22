Житель Коми встретился на дороге с медведицей и медвежатами

Житель Коми запечатлел медведицу и двух детенышей недалеко от поселка городского типа Боровой, который входит в городской округ «Ухта». Косолапые мирно рыли землю в поисках съедобных корешков и не обращали на человека никакого внимания.

Автомобилист восхищенно любовался хозяевами тайги, приговаривал: «Вот какие хорошие». Отметим, что охотоведы настоятельно не советуют подкармливать мишек. Дело в том, что они привыкают к легкой добыче и дежурят у проезжей части, создавая угрозу для окружающих. Именно поэтому минприроды время от времени выпускает приказы о регулировании численности косолапых.

Кстати, совсем недавно мы писали о трех мишках, которые мирно щипали травку, пока их фотографировали. Получилась замечательная фотосессия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/780502" frameborder="0"></iframe> Мишки около Борового 21 мая 2020 года.

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