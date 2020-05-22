2020-05-22T11:49:27+03:00
Общество

Житель Коми встретился на дороге с медведицей и медвежатами

Косолапые мирно копали землю в поисках вкусных корешков и не обращали на человека никакого внимания
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото - скрин с видеоФото - скрин с видео
Изменить размер текста:

Житель Коми запечатлел медведицу и двух детенышей недалеко от поселка городского типа Боровой, который входит в городской округ «Ухта». Косолапые мирно рыли землю в поисках съедобных корешков и не обращали на человека никакого внимания.

Автомобилист восхищенно любовался хозяевами тайги, приговаривал: «Вот какие хорошие». Отметим, что охотоведы настоятельно не советуют подкармливать мишек. Дело в том, что они привыкают к легкой добыче и дежурят у проезжей части, создавая угрозу для окружающих. Именно поэтому минприроды время от времени выпускает приказы о регулировании численности косолапых.

Кстати, совсем недавно мы писали о трех мишках, которые мирно щипали травку, пока их фотографировали. Получилась замечательная фотосессия.

Мишки около Борового 21 мая 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В финно-угорском этнопарке медведь загрыз двух лосей

На месте работают сотрудники Охотуправления (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Джигиты на колесах: Денег нет, страховки нет... Договоримся, брат!
По дорогам страны ездят тысячи машин с абхазскими номерами, водители которых плевать хотели на правила дорожного движения, камеры и штрафы. Корреспонденты «КП» попытались разобраться в этом странном социальном явлении на примере одной аварии
Новости 24
Погода в Коми 22 мая
Осужденные в Коми подверглись несправедливому наказанию
В Сыктывкаре наказывают нарушителей режима самоизоляции
В Коми часто пропадают двухколёсные друзья
Погода в Коми 21 мая
Школы Коми оснастят новой техникой
В Воркуте отмывали деньги
В столице Коми продолжается санитарная обработка
32-летний сыктывкарец отправился за решетку за торговлю наркотиками
В центре Сыктывкара тушили пожар
Недалеко от Микуня произошло ДТП
Погода в Коми 20 мая
День славянской письменности и культуры в режиме онлайн в Коми
В Коми введут противопожарный режим
На пожаре в Ухте спасли мужчину
В Сыктывкаре несовершеннолетний велосипедист попал под колёса авто
В Сосногорске пропал мужчина
Жителям Коми рассказали, что делать при аресте денежных средств
Погода в Коми 19 мая
Врио главы Коми завел аккаунты в соцсетях
В столице Коми будут судить очередного наркоторговца
Магия Илона Маска. В Сыктывкаре заметили электромобиль Tesla
Сыктывкарец обокрал родственника своей жены
В Сыктывкаре водитель за рулём авто врезался в дерево
С 19 мая меняется расписание поезда Сыктывкар - Усинск