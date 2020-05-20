Центр Выльгорта оцепили спецслужбы

В районном центре Сыктывдинского района Выльгорте спецслужбы оцепили улицу около Дома народных ремесел «Зарань» и местной администрации. Рядом дежурят медики. Оказалось, что в районе проходят антитеррористические учения.

В учениях принимают участие представители администрации муниципалитета, районной больницы Сыктывдина и ОМВД по району, сообщает газета «Наша жизнь».

Согласно легенде, возле здания дома ремесел обнаружили подозрительный предмет. Его должны проверить спецслужбы, в том числе кинолог. Пока они обследуют здание, место оцеплено.

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К счастью, информация о взрывном устройстве не подтвердилась (подробности).

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Перепуганные ребята сообщили об этом сотруднику полиции (подробности).