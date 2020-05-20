2020-05-20T15:18:23+03:00
Общество

В Коми от коронавируса выздоровел ещё 21 человек

Сегодня выявили 12 новых случаев заражения
Дарья ЮДИНА
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В Коми зарегистрировали 12 новых случаев зараженияВ Коми зарегистрировали 12 новых случаев заражения
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 1019 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зарегистрировали 12 новых случаев заражения. Сейчас республике находится на 54 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Количество выздоровевших также выросло на 21. Всего излечились 446 человек. Новых летальных исходов у пациентов с коронавирусом в республике не зарегистрировано.

Всего под медицинским наблюдением находится 2277 человек: 2211 контактировали с заболевшими, 66 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снято с медицинского учёта 125 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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