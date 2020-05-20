2020-05-20T10:44:25+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 20 мая 2020: за сутки диагноз подтвердился у 12 человек

Сейчас в республике 1019 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Обработка помещений - одна из мер борьбы с COVID-19Обработка помещений - одна из мер борьбы с COVID-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 20 мая в России 8 764 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 12 новых случаев.

Сейчас в республике 1019 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 18 пациентов. Число выздоровевших достигло 446 человек.

Стопкоронавирус. рф

Стопкоронавирус. рф

Кстати, в Коми не будут смягчать режим самоизоляции 21 мая. Причина рост количества новых случаев заражения коронавирусом. «Плюс» в основном дают вахтовики. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекции уже равен 3,3 — при таком показателе снимать ограничения нельзя, для этого он должен быть равен единице. Новый предположительный срок снятия ограничений — 28-29 мая.

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Сейчас в республике 1007 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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