В Сыктывкаре перенесли празднования Дня Города
Возможно, праздник пройдет в августе
В Сыктывкаре перенесли празднование Дня города
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В Сыктывкаре перенесли празднование Дня города, которое должно было пройти 12 июня. Причина - неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.
День России, который отмечается также 12 июня, пройдет в онлайн-формате. А вот День города сыктывкарцы смогут отпраздновать, скорее всего, в августе.
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ИСТОЧНИК KP.RU