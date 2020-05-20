В Сыктывкаре перенесли празднования Дня Города

В Сыктывкаре перенесли празднование Дня города, которое должно было пройти 12 июня. Причина - неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

День России, который отмечается также 12 июня, пройдет в онлайн-формате. А вот День города сыктывкарцы смогут отпраздновать, скорее всего, в августе.

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