Экс-глава Минстроя Коми переехал на Сахалин

Еще в апреле Андрей Крикуненко возглавлял министерство строительства и дорожного хозяйства Коми, но уже в мае начал работать в Минстрое на другом конце страны.

С 21 мая сахалинское министерство строительства возглавил Андрей Крикуненко. За три недели до получения нового места чиновника освободили от должности главы Минстроя Коми. Мужчина посвятил прощальный пост своей работе в республике, Крикуненко с теплом вспоминает «самобытный регион».

Отметим, что Крикуненко с 2008 по 2012 год он трудился в госкорпорации «Олимпстрой», который возглавлял уже тоже бывший глава Коми Сергей Гапликов. Затем он был первым заместителем министра строительства Самарской области, с декабря 2017 года – заместителем министра строительства Нижегородской области, а в 2018 году стал министром строительства Коми.

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