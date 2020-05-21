«Вы оставили нас без средств к существованию». Бизнесмены записали видеообращение к врио главе Коми

Видеообращения стали в Коми самым популярным средством коммуникации людей и власти. Предприниматели республики, которые терпят бедствие из-за пандемии коронавируса, тоже не остались в стороне. Люди с надеждой ждали новостей о смягчении режима самоизоляции, однако дата, когда им разрешат работать, все отодвигается. Об отчаянном положении они рассказали в ролике.

Врио главы в своих видеообращениях не раз анонсировал меры поддержки малому и среднему бизнесу. Оказалось, что они рассчитаны не на все сферы предпринимательства, некоторые остаются не у дел.

- В то время, когда ситуация с коронавирусом стабилизировалась, (новые вспышки замечены только в вахтовых поселках, откуда, по вашим словам, инфекция не может распространиться) города живут обычной жизнью. Например, дачные автобусы набиты битком, продуктовые магазины полны покупателями, а нашим предприятиям почему-то работать нельзя. Введение режима самоизоляции убило меня, мой бизнес и моих сотрудников. Нас просто оставили без средств к существованию. Наша компания не попадает ни под одну из озвученных ранее мер поддержки правительством РФ, банки отказывают в кредитах, - говорит руководитель паба «Крылья».

Предприниматели говорят об арендных платежах, которые нужно платить, но это просто невозможно — выручки нет. Зачастую арендодатели грозят обратиться в Арбитражный суд, чтобы получить плату за площади, которые пустуют с конца марта. Люди говорят, что дальнейшее продление режима самоизоляции и отсутствие мер поддержки приведет к краху бизнеса в регионе.

Обращение предпринимателей Республики Коми к врио главы..Предприниматели Республики Коми, отчаявшись получить какие то меры поддержки и хоть как то быть услышанными, записали данное видеообращение и ждут ответа от гражданина Уйба В.В.

Предприниматели требуют изменить систему определения наиболее пострадавших отраслей, компенсировать им расходы на коммерческую аренду или обязать арендодателей, требовать только оплаты коммунальных платежей, выдавать официальные разрешения на работу для каждого бизнеса точечно. Бизнесмены говорят, что нужно выделить дополнительные средства из регионального бюджета на выплаты предпринимателям по примеру Мурманской области.

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