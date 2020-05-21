В Сыктывкаре одинокая балерина жила в заваленной мусором квартире, где ее нашли волонтеры

В Сыктывкаре волонтеры проекта «Сытый гражданин» помогли одинокой экс-балерине, которая годы жила в заваленной мусором квартире. Добровольцы продезинфицировали и убрали апартаменты 65-летней бабушки, а ее саму отправили в реабилитационный центр. Подробностями истории поделился координатор проекта Илья Костин.

Тамара Александровна Якимова каждую неделю приходила на точку раздачи еды проекта помощи бездомным и нуждающимся в Эжве, забирала продукты и возвращалась в свою каморку. Несмотря на хорошую пенсию, жила старушка невероятно бедно: ходила по Эжве в резиновых тапочках и часто просила милостыню. Дело в том, что на пенсии бабушка пристрастилась к алкоголю.

Когда в очередной раз бабушка не пришла на точку раздачи еды, волонтер проекта Юрий Миц привез продукты ей на дом. То, что он увидел, поразило: квартира заросла грязью. Добровольцы поняли, что бабушке нужна помощь. В разговоре с координатором проекта «Сытый гражданин» Тамара Александровна рассказала о своей жизни.

Бабушку увезли в реабилитационный центр

- Мама — коми, папа — эстонец, поэтому я некий полуфабрикат. Я бывшая балерина, 27 лет работала в детской-спортивной школе на улице Карла Маркса тренером-хореографом по фигурному катанию. Мне невероятно нравилась эта работа. Затем пять лет трудилась аппаратчиком-лаборантом на ЛПК, - говорит Тамара Александровна.

Оказалось, что у пенсионерки есть и дети - их было четверо, один из них умер в 1999 году. Старушка гордится ими, говорит, что все коммерсанты, хорошо устроились в жизни. Почему они не навешают свою маму, осталось вопросом без ответа.

В реабилитационном центре пенсионерке помогут избавиться от зависимостей

На днях волонтеры отвезли Тамару Александровну в реабилитационный центр, который открылся в столице Коми в феврале. Там женщине помогут избавится от алкогольной зависимости. Пока бабушка заселялась в центр, волонтеры в защитных костюмах продезинфицировали и отмыли от грязи ее квартиру.

- В квартире сейчас делаем ремонт, обновим мебель. Для бабушки это будет сюрпризом, когда она вернется из реабилитационного центра, - подытожил Илья.

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