2020-05-27T15:11:23+03:00
Общество

В Коми от коронавируса выздоровели ещё 33 человека

Сейчас республика находится на 58 месте среди регионов по новым случаям заражения
Дарья ЮДИНА
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Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 44 случая заражения коронавирусомСегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 44 случая заражения коронавирусом
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми на сегодняшний день лабораторно подтверждено 1188 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировали 44 новых случая заражения. Кроме того, в республике зарегистрировали еще одну смерть пациента с COVID-19 и ещё 33 выздоровевших. Всего умер 21 человек и излечились 625 человек.

Сейчас республика находится на 58 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего под медицинским наблюдением находится 1678 человек: 1627 контактировали с заболевшими, 51 прибыли из-за рубежа.

За последние сутки снят с медицинского учёта 121 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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